Американець Джордж Попіт встановив рекорд із швидкості для автомобілів. Цьому водієві 71 рік.

Досвідчений гонщик, якому 71 рік, зумів розігнати свій Speed Demon 715 до 756 км/год.

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Заручившись підтримкою команди, він поставив перед собою мету – встановити рекорд для машин в класі AA/BFS і, як бачимо, це йому вдалося.

Автомобіль рекордсмена під назвою Speed Demon 715 більше нагадував літак без крил. Його укомплектували 9-літровим мотором V8 від Chevrolet з двома турбонагнітачами. Водночас його загальна потужність становить 3000 к.с.

Зазначимо, що швидкісний рекорд було побито на заході Bonneville Speed Week, який вирішили не скасовувати через пандемію коронавірусу.

Результат попереднього рекордсмена Денні Томпсона – 722,204 км/год. Він був встановлений два роки тому. Його автомобіль виглядав куди більш примітивно. Це був Challenger II 1968, доопрацьований з урахуванням вимог і сучасних технологій.

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