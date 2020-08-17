Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 10 до 16 серпня. Знову відзначився водій автомобіля з одеською реєстрацією.

195 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 169 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень.

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Найбільшою швидкість була в автомобілів: Mercedes-Benz GLE, ДНЗ КА000***— 212 км/год та Mercedes-Benz GLS 400, ДНЗ AХ707*** — 210 км/год на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

Найчастіше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Toyota Camry, ДНЗ ВН159*** — 28 разів.

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Нагадаємо, що за замовчанням винним у порушенні ПДР, яке зафіксовано в автоматичному режимі визнається не водій-порушник, а юридичний власник транспортного засобу.

Нагажаємо, що: після введення автофіксації аварійність зросла на 26%