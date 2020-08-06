Автовласники вже заплатили за автофіксацію 73 мільйони гривень. Такий результат вдалось досягнути встановленням 50 камер. Найближчим часом кількість камер обіцяють збільшили до 200.

Надходження за два місяці з початку введення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) склали 72,3 млн грн, в тому числі 37,7 млн грн в червні і 34,6 млн грн в липні. Про це повідомили в Міністерстві фінансів агентству Інтерфакс-Україна.

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«Кошти, які платять порушники ПДР, зараховуються до загального фонду держбюджету і спеціального фонду держбюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год штраф становить 255 грн, а більш ніж на 50 км / год – 510 грн. Оплатити його можна протягом 30 днів з дати набрання постановою законної сили, і в перші 10 днів діє знижка 50 відсотків.

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