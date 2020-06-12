Як тільки запрацювали камери автоматичної фіксації – винахідливі українці почали приховувати номери своїх автівок.

В Європі та в Росії спідками працюють давно і тамтешні водії вже мають деякий досвід по приховуванню номерів від камер. Тож і у наших співвітчизників часто виникають питання: а що, якщо закрити ДНЗ, замалювати символи, чи розпізнає його система?

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В Українській поліції впевнені: якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю, або один чи декілька символів і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно наступить.

Що правда, відповідальність за приховування номерів значно менша, аніж за перевищення швидкості. За “нечитабельний” номер загрожує штраф у розмірі 170 грн. (ч.6. ст.121 КУпАП). Це якщо перший раз. За повторне ж порушення штраф — 255 грн. Перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год “коштує” 255 грн. на 50 км/год і більше – 510 грн.

Українські Правила дорожнього руху чітко регламентують наступні порушення що до встановлених номерних знаків:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий.

Інші способи приховування номерів, утому числі нанесення спреїв, плівок, сіток, тощо – не є порушенням Правил.

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