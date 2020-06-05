До Конституційного Суду України подали скаргу, суть якої полягає у притягненні до відповідальності власників авто, а не водіїв-порушників.

Не встигли камери автофіксації порушень ПДР попрацювати і трьох днів, як до Конституційного суду подали скаргу щодо їх функціонування. Ініціатор скарги зажадав перевірити законність притягнення до відповідальності власника авто за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.

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"Сьогодні Перший сенат КСУ на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Мартиросяна Гагика Міграновича про відповідність Конституції України положень частини першої статті 14 (2) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – повідомила керівник управління комунікацій КСУ і міжнародної співпраці Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Також вона повідомила, що розгляд зазначеної справи перенесено на одне з наступних чергових засідань. Дата його проведення ще не відома.

Норма КУпАП, що оскаржується громадянином, закріплює можливість притягнення до адмінвідповідальності фізособи або керівника юридичної особи, на якого зареєстрований транспорт, навіть в тому випадку, якщо ці особи не керували транспортом і не скоювали адмінпорушення.

На думку заявника, оспорювані положення не відповідають ч. 2 ст. 61 і ч. 3 ст. 62 Конституції України, оскільки передбачають можливість притягнення до адмінвідповідальності власників транспорту навіть у тому випадку, якщо ці особи не здійснювали адмінпорушень.

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Нагадаємо, що у 2010 році Конституційний Суд України вже виніс рішення з цього приводу (v023p710-10). Тоді Суд встановив, що відповідальність за порушення ПДР має індивідуальний характер і притягнення до відповідальності власника транспортного засобу, а не водія який скоїв правопорушення суперечить нормам Конституції України і принципам права.