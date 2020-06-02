Адвокат Вадим Володарский розповів чому система автофіксації, яка щойно почала працювати, протирічить нормам Конституції України та основним принципам права.

На думку адвоката Вадима Володарского у новій системі автофіксації порушуються основні принципи права. При автофіксації усю відповідальність несе власник транспортного засобу, а не водій, який порушив правила.

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«Уявимо будь-яке адміністративне правопорушення, із автомобілем не пов’язане. Скажімо, якесь дрібне хуліганство. Чи можемо ми уявити, що за нього притягнуть до відповідальності не винуватця, а власника, скажімо, приміщення, де це сталося? Абсурд!», - каже Вадим Володарский.

Проте автофіксація сповідує саме такий принцип: відповідальність за порушення «за замовчанням» несе саме сласник транспортного засобу.

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