Адвокат Вадим Володарский рассказал почему система автофиксации, которая только начала работать, противоречит нормам Конституции Украины и основным принципам права.

По мнению адвоката Вадима Володарского в новой системе автофиксации нарушаются основные принципы права. При автофиксации всю ответственность несет владелец транспортного средства, а не водитель, нарушивший правила.

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"Представим любое административное правонарушение, с автомобилем не связанное. Скажем, какое-то мелкое хулиганство. Можем ли мы представить, что за него привлекут к ответственности не виновника, а владельца, скажем, помещения, где это произошло? Абсурд!», – говорит Вадим Володарский.

Однако автофиксация исповедует именно такой принцип: ответственность за нарушение "по умолчанию" несет именно собственник транспортного средства.

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