В Конституционный Суд Украины подали жалобу, суть которой заключается в привлечении к ответственности владельцев авто, а не водителей-нарушителей.

Не успели камеры автофиксации нарушений ПДД поработать и трех дней, как в Конституционный суд подали жалобу относительно их функционирования. Инициатор жалобы потребовал проверить законность привлечения к ответственности владельца авто за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

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"Сегодня Первый сенат КСУ на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Мартиросяна Гагика Миграновича о соответствии Конституции Украины положений части первой статьи 14 (2) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщила руководитель управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовська-Ковбасюк.

Также она сообщила, что рассмотрение указанного дела перенесено на одно из следующих очередных заседаний. Дата его проведения еще не известна.

Норма КУоАП, которая оспаривается гражданином, закрепляет возможность привлечения к админответственности физлица или руководителя юридического лица, на которого зарегистрирован транспорт, даже в том случае, если эти лица не управляли транспортом и не совершали админнарушение.

По мнению заявителя, оспариваемые положения не соответствуют ч. 2 ст. 61 и ч. 3 ст. 62 Конституции Украины, поскольку предусматривают возможность привлечения к административной ответственности владельцев транспорта даже в том случае, если эти лица не осуществляли админнарушений.

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Напомним, что в 2010 году Конституционный Суд Украины уже вынес решение по этому поводу (v023p710-10). Тогда Суд установил, что ответственность за нарушение ПДД имеет индивидуальный характер и привлечение к ответственности владельца транспортного средства, а не водителя который совершил правонарушение, противоречит нормам Конституции и принципам права.