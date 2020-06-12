Как только заработали камеры автоматической фиксации – изобретательные украинцы начали скрывать номера своих автомобилей.

В Европе и в России спидкамы работают давно и местные водители уже имеют некоторый опыт по сокрытию номеров от камер. Так, и у наших соотечественников часто возникают вопросы: а что, если закрыть ГНЗ, зарисовать символы, распознает ли его система?

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В украинской полиции уверены: если даже каким-то образом скрыть ГНЗ на авто, полностью или один или несколько символов, и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит.

Правда, ответственность за сокрытие номеров значительно меньше, чем за превышение скорости. За “нечитабельный” номер грозит штраф в размере 170 грн. (ч.6. ст.121 КУоАП). Это если первый раз. За повторное же нарушение штраф – 255 грн. Превышение разрешенной скорости на 20 км/ч “стоит” 255 грн., на 50 км/ч и более – 510 грн.

Украинские правила дорожного движения четко регламентируют следующие нарушения установленных номерных знаков:

не принадлежит этому средству;

не соответствует требованиям стандартов;

закреплен не в установленном для этого месте;

закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;

неосвещенный (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или перевернутый.

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