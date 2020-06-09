Владельцам автомобилей уже поступают штрафы с камер автофиксации, так называемые "письма счастья".

Сообщение о нарушений ПДД приходят не только по почте, но и зарегистрированным автовладельцам. На них видно фото, видео, место нарушения и предложение оплатить с 50-процентной скидкой.

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Собственно, само народное название "Письмо счастья" возникло из-за того, что тот, кто получил такое письмо, должен его переслать дальше. Имеется в виду многочисленные противоречия в законодательстве, которые позволяют бесплатно обжаловать штраф. Подробная инструкция относительно этого содержится в книге адвоката Вадима Володарского под названием “Письма счастья": обжаловать постановление”.

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Если вы действительно совершили нарушение, следует оплатить штраф. Это можно сделать несколькими способами, они описаны в статье. Но штраф наложен не на нарушителя, – стоит обратиться к нему или в суд. Это можно сделать бесплатно и "не выходя из дома".