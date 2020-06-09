Власникам автомобілів вже надходять штрафи з камер автофіксації, так звані "листи щастя".

Повідомлення про порушеня ПДР приходять не лише поштою, але і зареєстровам автовласникам. На них видно фото, відео, місце порушення та пропозиція сплатити з 50-відсотковою знижкою.

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Власне, сама народна назва "Листи щастя" виникла через те, що той, хто отримав такий лист має його переслати далі. Мається на увазі численні протиріччя у законодавстві, які дозволяють безкоштовно оскаржити штраф. Докладна інструкція що до цього міститься в книзі Адвоката Вадима Володарского з назвою ""Листи щастя": оскаржити постанову ".

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Якщо перевищення дісно скоїв власник авто, краще оплатити штраф. Це можна зробити кількома способами, описаними в нашій статті. Але якщо штраф накладено не на порушника, варто звернутись до винуватця або до суду. Це можна зробити безкоштовно та “не виходячи з дому”.