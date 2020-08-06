Автовладельцы уже заплатили за автофиксацию 73 миллиона гривен. Такой результат удалось достичь установкой 50 камер. В ближайшее время количество камер обещают увеличить до 200.

Поступления за два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) составили 72,3 млн грн, в том числе 37,7 млн грн в июне и 34,6 млн грн в июле. Об этом сообщили в Министерстве финансов агентству "Интерфакс-Украина".

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“Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специальный фонд госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну”, – говорится в сообщении.

Напомним, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч – 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50 процентов.

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