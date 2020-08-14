Хитрощі не допомогли уникнути відповідальності.

Ще у червні водій цього авто Toyota Camry порушив швидкісний режим, що зафіксували камери автоматичної фіксації у Києві. Порушення відбулося на Північному мості — швидкість була 85 км/год за дозволених 50 км/год. Про це розподає заступник Патрульної Поліції Олексій Білошицький на ФБ.

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Автовласнику надійшов штраф, який він сплатив. І ніби все нормально. Але наступного разу, коли камери зафіксували цей же автомобіль за перевищення швидкості (у серпні на Чоколівському бульварі столиці він рухався зі швидкістю 78 км/год, де дозволено 50 км/год), то номери Toyota Camry були закриті темною плівкою.

Мабуть, водій сподівався, що камери не розпізнають номерний знак, але система розпізнала і в такому вигляді. Тому водій отримав ще один штраф.

Олексій Білошицький нагадав, що будь-які маніпуляції з номерними знаками передбачена відповідальність — за ч.6. ст.121 КУпАП (штраф 170 грн, а за повторність порушення штраф 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого). Екіпажі патрульної поліції орієнтовані, зокрема і на виявлення таких правопорушень.

Нагадаємо, що МВС закупить ще 200 камер автофіксації.