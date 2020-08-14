Кожна камера автофіксації обійдеться бюджету у 820 тис грн. При нинішніх темпах сплати штрафів вони мають окупитись вже за місяць.

Державне агентство інфраструктурних проектів України 10 серпня уклало угоду з ТОВ “Українські системні інновації”» про поставку комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на 180,40 млн грн. Про це повідомляється у системі “Прозорро”.

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Цьогоріч поставлять 220 комплексів програмно-апаратних комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху “Каскад 3” за ДСТУ 8809:2018 по 820 тис грн. за комплекс.

Вони вдень і вночі розпізнають номери України, ЄС, РФ, Білорусі, Молдови на швидкості до 240 км/год. на відстані 20-50 м на трьох смугах руху загальною шириною до 10,5 м.

Нагадаємо, що за останні два місяці 50 камер “заробили” 73 мільйони гривень. Виходить, що кожен комплекс автофіксації приносить близько 730 тис грн на місяць. Отже, кожна камера повертає свою вартість трохи більше ніж за один місяць.

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