Каждая камера автофиксации обойдется бюджету в 820 тысяч гривен. При нынешних темпах уплаты штрафов они должны окупиться уже через месяц.

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины 10 августа заключило соглашение с ООО “Украинские системные инновации” о поставке комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 180,40 миллиона гривен. Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

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В этом году поставят 220 комплексов программно-аппаратных комплексов автоматической фото/видеофиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения “Каскад 3” по ДСТУ 8809:2018 по 820 тысяс гривен за комплекс.

Они днем и ночью распознают номера Украины, ЕС, РФ, Беларуси, Молдовы на скорости до 240 км/ч. на расстоянии 20-50 м на трех полосах движения общей шириной до 10,5 м.

Напомним, что за последние два месяца 50 камер “заработали” 73 миллиона гривен. Получается, что каждый комплекс автофиксации приносит около 730 тысяч гривен в месяц. Следовательно каждая камера возвращает свою стоимость чуть больше чем за один месяц.

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