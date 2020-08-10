Штрафи з камер автофіксації, зазвичай, приходять юридичному власнику авто, а не водію-порушнику. Це лише одна з причин, яка змушує оскаржити штраф.

Якщо автомобіль засвітився на камерах, і про це надійшов лист, є такі варіанти вирішення ситуації:

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сплатити штраф протягом 10 днів з дисконтом 50%;

оскаржити постанову протягом 10 днів

Оскаржити можна:

в департамент патрульної поліції (без сплати збору) - якщо є очевидні підстави скасувати постанову, наприклад, зафіксовано автомобіль не ваш, або за кермом сиділо особа, зазначена в якості водія в вашому кабінеті, а лист прийшов вам.

в суд (судовий збір 420,40 грн, який буде повернений в разі виграшу) - якщо ви хочете оскаржити постанову з підстав, що, по-перше, за кермом сиділи не ви, але в кабінеті водія про це не вказано, чи, по-друге, ви вважаєте, що порушення не здійснювали і камера зафіксувала вас помилково.

У разі судового оскарження, заява подається до місцевого суду за місцем реєстрації позивача або відповідача. Залежно від порушення стратегія може полягати в наступному:

використання як доказ відео і фото з порталу bdr.mvs.gov.ua;

витребування сертифікатів та свідоцтва про повірку на камеру, яка зняла порушення;

якщо за кермом не сиділи ви - посилатися на рішення Конституційного суду 22.12.2010 р, в якому йдеться про персональну відповідальність порушника.

Зазначимо, що чим ширша практика застосування рішення Конституційного суду N 1-34/2010 яке передбачає індивідуальну відповідальність, тим вище шанси що Конституційний Суд скасує існуючий порядок стягнення штрафів (коли автоматично винним визнається власник, а не водій).

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