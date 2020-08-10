Штрафы с камер автофиксации, как правило, приходят юридическому владельцу авто, а не водителю-нарушителю. Это лишь одна из причин, которая заставляет обжаловать штраф.

Если автомобиль засветился на камерах, и об этом поступило письмо, есть такие варианты решения ситуации:

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оплатить штраф в течение 10 дней с дисконтом 50%;

обжаловать постановление в течение 10 дней.

Обжаловать можно:

в департамент патрульной полиции (без уплаты сбора) – если есть очевидные основания отменить постановление, например, зафиксированный автомобиль не ваш, или за рулем сидело лицо, указанное в качестве водителя в вашем кабинете, а письмо пришло вам.

в суд (судебный сбор 420,40 грн, который будет возвращен в случае выигрыша) – если вы хотите обжаловать постановление по основаниям, что, во-первых, за рулем сидели не вы, но в кабинете водителя об этом не указано, либо, во-вторых, вы считаете, что нарушения не осуществляли и камера зафиксировала вас ошибочно.

В случае судебного обжалования, заявление подается в местный суд по месту регистрации истца или ответчика. В зависимости от нарушения стратегия может заключаться в следующем:

использование в качестве доказательства видео и фото с портала bdr.mvs.gov.ua;

требование сертификатов и свидетельства о поверке на камеру, которая сняла нарушения;

если за рулем не сидели вы – ссылаться на решение Конституционного суда 22.12.2010 г., в котором говорится о персональной ответственности нарушителя.

Отметим, что чем шире практика применения решения Конституционного суда N1-34/2010, что предусматривает индивидуальную ответственность, тем выше шансы что Конституционный Суд отменит существующий порядок взыскания штрафов (когда автоматически виновным признается владелец, а не водитель).

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