Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II – один из лучших спортивных седанов прошлого века. Один из таких продадут на аукционе по цене современного суперкара.

Таких автомобилей на базе стандартного Mercedes 190 выпустили всего 500 экземпляров. Цены на них сегодня достигают $300 000.

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Под капотом установлен четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 л мощностью 235 к. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Седан получил доработанную подвеску и спортивные тормоза. Кроме того, кузов оснастили аэродинамическим обвесом, который сразу выдает в автомобиле мощную машину. Пробег конкретного экземпляра составляет всего 10 000 км. Двигатель в прекрасном состоянии.

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