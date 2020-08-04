Свечи зажигания могут много поведать о состоянии двигателя. Но их показания нужно уметь правильно интерпретировать. Без практики и опыта точная диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания невозможна, но некоторые выводы можно сделать, просто оценив цвет старых свечей.

Когда требуется вмешательство

Свечи зажигания в бензиновом двигателе являются расходным материалом. Регламент их замены, как правило, прописан в сервисной книге. Продолжительность жизни свечей варьируется в довольно широких приделах – от 15 тыс. км на некоторых бюджетных моделях Renault, до 100 тыс. км на большинстве V-образных и оппозитных моторов японских автопроизводителей. Стоит отметить, что при установке ГБО и эксплуатации авто на газу свечи следует менять чаще, чем предписано регламентом. В ассортименте компании Bosch имеются свечи, рекомендованные для автомобилей с газовыми установками.

Между плановыми заменами свечей иногда все же требуется их проверка. Как правило, это связано с пропусками зажигания в одном или нескольких цилиндрах либо отказом двигателя при запуске. Также может потребоваться их диагностика в случае снижения мощности двигателя, увеличения расхода топлива или в ситуации, когда авто начинает дергаться при разгоне.

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Нормальное состояние

Открутив свечи, взгляните на цвет их нижней части, находящейся в цилиндре. Исходя из качества отечественного топлива, легкий рыжевато-бурый нагар является нормальным. При этом важно, чтобы свечи, выкрученные из всех цилиндров, имели одинаковый цвет. На белой фарфоровой части не должно быть никаких полос или ржавчины.

Расстояние между центральным и боковым электродом должно быть в пределах 0,6 – 1,2 мм. Если электродов несколько (2, 3 или 4) расстояние может быть меньше. При этом центральный электрод должен иметь круглую форму – овал. Треугольник или квадрат говорят о сильном износе свечи.

У двигателей, работающих на газу, как правило, нагар на свечах едва заметный. Но он тоже рыже-бурого цвета.

Черный бархат или глянец?

Черный бархатный нагар говорит о слишком богатой топливной смеси. Нарушена пропорция – топлива в цилиндр поступает больше, чем нужно. Причин такого явления может быть множество – от забитого воздушного фильтра до неисправности топливных форсунок.

Черный глянцевый нагар – свидетельство сгорания моторного масла в цилиндрах двигателя. Как правило, это говорит об износе цилиндропоршневой группы. Также это может быть связано с использованием моторного масла, не подходящего для конкретного двигателя.

Белые и рыжие

Одна белая, абсолютно чистая, как новая, свеча (если она проехала больше тысячи километров) – признак попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Как правило, о такой неисправности говорят не только свечи, но и другие "заболевания" системы охлаждения – перегрев и разрыв патрубков.

Ярко-рыжий, почти оранжевый нагар говорит о наличии в топливе большого количества присадок низкого качества. Необходимо сменить АЗС.

Риски и ошибки

Если есть сомнения в работоспособности свечей – их следует заменить на новые. При этом важно помнить, что вкручивать на место старые свечи категорически не рекомендуется. Это ошибка, которая может привести к негативным последствиям, например, пропускам.

“В Bosch мы не рекомендуем использовать повторно уже выкрученные свечи, а заменять исключительно на новые” – комментирует Марьян Смук, продукт-специалист Bosch по свечам зажигания.

Очень важно правильно подобрать свечи. Несмотря на внешнюю схожесть, у них есть много параметров, которые нужно учитывать. Для подбора можно воспользоваться каталогом Bosch.

Для демонтажа и монтажа свечей зажигания необходимо обладать достаточным опытом. Важно не повредить высоковольтные провода или катушки зажигания при снятии. Категорически не стоит заламывать свечу или уронить что-то постороннее в цилиндр. Также важно точно дозировать усилие при вкручивании новых свечей – для этого нужно пользоваться динамометрическим ключом.

Рекомендации Авто 24

Доверить процедуру замены свечей зажигания лучше профессионалам. Рекомендуем обращаться на СТО сети “Бош Авто сервис”, работники которых прошли необходимое обучение и при замене свечей смогут дать важные рекомендации по диагностике или дальнейшей эксплуатации автомобиля. Записаться на техническое обслуживание автомобиля можно по единому телефонному номеру 0 800 213 203 или на сайте Bosch.

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