Поскольку автомобиль превращается в большой компьютер, то наиболее перспективная отрасль автомобилестроения – это IT-технологии.

"В современном автомобиле используется около 100 миллионов программных кодов, работающих в различных электронных устройствах. Поэтому сегодня именно разработка программного обеспечения для функционирования автомобиля становится главной задачей автопроизводителей и производителей автокомпонентов, – рассказал на ежегодной пресс-конференции Bosch в Киеве Виталий Бульда, Генеральный директор ООО "Роберт Бош Лтд". – Я вижу Украину среди стран, в которой есть специалисты по разработке таких решений для автомобилестроения. Три дня назад Bosch объявил, что создает отдельный бизнес-юнит, который будет работать над сочетанием программного обеспечения с электронными устройствами. Компания будет инвестировать в это подразделение по 3 миллиарда евро в год, ведь видит в этом направлении наибольшую перспективу".

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Кроме того, на пресс-конференции рассказали о ближайших планах компании Bosch в других направлениях. В частности, Хансьюрген Оверштольц, Президент Группы Bosch в нашем регионе, рассказал о перспективах дизельных двигателей. По мнению представителя Bosch, если сравнить общую эффективность дизельных двигателей с другими силовыми агрегатами, от производства до эксплуатации, то дизель выглядит еще довольно привлекательно. Именно поэтому Bosch продолжает работать над развитием этого вида двигателя.

Директор департамента автомобильных запчастей и оборудования ООО "Роберт Бош Лтд" Владимир Матусевич отметил, что "канал сбыта запчастей через сеть СТО "Бош Автосервис" сейчас обеспечивает 15% товарооборота частей. Но цель увеличить его до 20-25%. Поэтому мы заинтересованы в расширении сети, делаем ее более интересной для инвесторов и партнеров. В начале года у нас были планы по расширению сети, и в течение карантина эти планы не изменились – мы планируем открыть 5-6 станций. Но изменилось время их запуска. Кроме того, сеть требует постоянного совершенствования, для этого проводим регулярные аудиты. Если какой-то из партнеров не дотягивает до уровня "Бош", мы разрабатываем программы для сохранения нашего партнерства, но когда это не получается, то исключаем их из сети. Поэтому сейчас работает 109 станций, однако сколько останется до конца года, станет известно по результатам аудита”.

Также в структуре "Роберт Бош Лтд" работает завод по восстановлению стартеров и генераторов в Краковце (Львовская область). Они приводят в рабочее состояние б/у электроприборы со всего мира, в том в числе те, которые уже давно не выпускаются производителями комплектующих. "Поскольку логистика развивается во всем мире, а для ее работы нужны грузовики, необходимость в ремонте этих компонентов не уменьшается, – отметил Виталий Бульда. – Поэтому работа украинского завода Bosch остается нужной".

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В целом компания Bosch в 2019 году достигла уровня продаж в Украине 121 млн евро, что на 34 процента больше чем в 2018. Сегодня Bosch в Украине насчитывает около 357 сотрудников, в т.ч. работников неконсолидированных компаний. "Bosch Украина" является одним из лидеров в поставках промышленного оборудования, отопительной техники и одним из крупнейших в стране поставщиков решений для автомобильной промышленности и рынка запасных частей, электроинструментов и бытовой техники.

"Несмотря на то, что мы ожидаем сложный год и в Украине из-за сложившейся ситуации, мы остаемся преданными местному рынку и его долгосрочному потенциалу, – сказал Виталий Бульда. – Мы продолжаем вести активную деятельность и во время пандемии: проекты реализуются, заказы отгружаются. Конечно, руководствуемся принципом ответственного бизнеса и соблюдаем все меры безопасности".

Все направления бизнес-секторов Bosch в Украине продемонстрировали положительную динамику развития в 2019 году. Сектор "Мобильные решения" (Mobility Solutions), который представлен подразделением "Автомобильные запчасти и оборудование" (Automotive Aftermarket) завершил 2019 год с ростом продаж на 13% больше, чем в прошлом году. Сеть "Bosch Авто Сервис" остается крупнейшей независимой сетью станций технического обслуживания автомобилей в Украине. На сегодняшний день она объединяет 109 станций: 93 станции Bosch Авто Сервис (Bosch Car Service) и 16 станций Bosch Дизель Центр (Bosch Diesel Centre). В 2019 году была проведена тотальная и углубленная проверка-аудит сети СТО Бош Авто Сервис, по результатам которой средний уровень качества по международным стандартам компании Bosch составляет 93%. Это самый высокий показатель в регионе.

Напомним, что Bosch представила собственный электрический велосипед.