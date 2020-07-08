Двухколесник Bosch eBike Design Vision создан для демонстрации ансамбля компонентов для электровелосипедов в одном продукте.

Компания Bosch известна как разработчик и производитель компонентов для автомобилей и мотоциклов, однако в ее портфолио есть и место для моторизованных педальних двухколесников. Концепт eBike Design Vision собран из компонентов, которые уже сейчас есть на рынке, и демонстрирует, как они могут выглядеть и работать вместе.

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“Спортбайк создан для приключений в городе и на внедорожных маршрутах”, – сообщает Bosch. Он имеет легкую карбоновую раму, оснащен передней и задней подвесками, электромотором Performance CX, съемным литий-ионным аккумулятором PowerTube 625 и тормозным модулем eBike ABS. Кроме того, eBike снабдили светодиодным освещением, питающимся от основного аккумулятора.

Дополнительные элементы оснащения призваны обеспечить максимальный комфорт пользования. На руле расположен “бортовой компьютер” Bosbi Nyon с сенсорным экраном, на который выводится вся необходимая пользователю информация. Гидравлические тормозные шланги и кабели управления двигателем проложены внутри рамы, что придает велосипеду “чистый” вид.

Фото: Bosch eBike Design Vision / Bosch

Любые технические подробности о eBike Design Vision компания Bosch не раскрывает по очевидным причинам – этот велосипед является лишь демонстрационным образцом, а не реальной моделью или прототипом, хотя все его функции и возможности уже сейчас доступны для реализации в серийной продукции.

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