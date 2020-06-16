Электробайк обладает способностью подключаться к сети Интернет, сотрудничать с навигатором в смартфоне и делать панорамные селфи.

Когда не работает над своим электрическим гиперкаром, хорватский предприниматель Мате Римац разрабатывает электрические велосипеды. В отличие от C_Two, велосипеды уже являются серийным продуктом и доступны для покупки под маркой Greyp.

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Rimac C_Two имеет более чем впечатляющие характеристики, благодаря которым его силовую установку и технологии использовать такие бренды, как Audi, Porsche, Pininfarina и концерн Hyundai-Kia. В педальной новинки дочерней фирмы Greyp характеристики и технологии также достойны внимания.

Электрический горный велосипед Greyp G6 представляет собой образец искусства высоких технологий. Он подключается к Интернет, имеет встроенные HD-камеры спереди и сзади для записи путешествий, подключение 4G, модуль WiFi, Bluetooth, GPS навигацию, возможность обновления "по воздуху", а также производительный двигатель. Установка состоит из 36-вольтовой батареи мощностью в 700 Вт-часов. Аккумулятор – легкозаменяемый, что означает возможность возить в рюкзаке еще один про запас. На полном заряде аккумулятора можно проехать почти 100 километров. Электромотор мощностью 250 ватт (американская версия) от тайваньского производителя MPF, помогает на скорости до 32 км/ч в базовой модели или до 45 км/ч в топовой версии и добавляет 89 Нм крутящего момента.

Фото: электровелосипед Greyp G6 / Greyp

G6 – это восьмискоростной горный велосипед с усиленным карбоновым волокном композитной рамой, 27-дюймовыми колесными колесами, вилкой Rock Shox и задней подвеской и двухпоршневыми тормозами Formula Cura с электронным датчиком. Велосипед оснащен встроенной eSIM, которая активируется при включении. Это, кроме прочего, позволяет удаленно контролировать зарядку и заблокировать его работоспособность в случае угона. Он также имеет функцию мониторинга сердечной активности райдера, с помощью специального браслета на руку. Велосипед способен взаимодействовать со смартфонами на операционных системах Android и iOS.



Greyp существует с 2006 года и имеет в линейке несколько моделей электробайков, включая топовый G12S (линейка отличается в зависимости от региона), который работает от 12-киловаттного электромотора. Как можно догадаться, стоят технологические электровелосипеды недешево – цены на Greyp G6 начинаются от 6499 евро.

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