Електробайк має здатність під'єднуватись до мережі Інтернет, співпрацювати з навігатором у смартфоні та робити панормані селфі.

Коли не працює над своїм електричним гіперкаром, хорватський підприємець Мате Рімац розробляє електричні велосипеди. На відміну від C_Two, велосипеди вже є серійним продуктом і доступні для покупки під маркою Greyp.

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Rimac C_Two має більш ніж вражаючі характеристики, завдяки яким його силову установку та технології використовуватимуть такі бренди, як Audi, Porsche, Pininfarina та концерн Hyundai-Kia. У педальної новинки дочірньої фірми Greyp характеристики та технології також гідні уваги.

Електричний гірський велосипед Greyp G6 являє собою зразок мистецтва високих технологій. Він під’єднується до Інтернет, має вбудовані HD-камери спереду і ззаду для запису подорожей, підключення 4G, модуль WiFi, Bluetooth, GPS навігацію, можливість оновлення “по повітрю” а також продуктивний рушій. Установка складається з 36-вольтової батареї потужністю у 700 Вт-годин. Акумулятор – легкозамінний, що означає можливість возити у рюкзаку ще один про запас. На повному заряді акумулятора можна проїхати майже 100 кілометрів. Електромотор потужністю 250 ват (американська версія) від тайваньського виробника MPF, допомагає на швидкості до 32 км/год у базовій моделі або до 45 км/год у топової версії і додає 89 Нм крутного моменту.

Фото: електровелосипед Greyp G6 / Greyp

G6 – це восьмишвидкісний гірський велосипед з підсиленою карбоновим волокном композитною рамою, 27-дюймовими колісними колесами, вилкою Rock Shox і задньою підвіскою та двопоршневими гальмами Formula Cura з електронним датчиком. Велосипед оснащений вбудованою eSIM, яка активується при ввімкненні. Це, крім ціншого, дозволяє віддалено контролювати зарядку та заблокувати його працездатність у разі викрадення. Він також має функцію моніторингу серцевої активності райдера, за допомогою спеціального браслету на руку. Велосипед здатен взаємодіяти зі смартфонами на операційних системах Android та iOS.



Greyp існує з 2006 року і має в лінійці кілька моделей електробайків, включаючи топовий G12S (лінійка різниться, залежно від регіону), який працює від 12-кіловатного електромотора. Як можна здогадатись, коштують технологічні електровелосипеди недешево – ціни на Greyp G6 починаються від 6499 євро.

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