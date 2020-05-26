Розробка скутера тривала шість років – неймовірно довгий строк для подібного девайса.

На початку цього року Segway-Ninebot представила кілька інноваційних продуктів для електричної мобільності, зокрема, самохідне крісло S-Pod. Також демонструвався стильний електричний самокат, який днями з’явився на Kickstarter.

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Segway-Ninebot повідомляє, що команда розробників працювала над Air T15 майже 12 500 годин. Виробник стверджує, що це найкомпактніший, найлегший та найбільш енергоефективний електросамокат для міста в історії.

Він має корпус із алюміній-магнієвого сплаву, котрий забезпечує легкість, міцність, а також додатково захищає електричні компоненти від дощу та пилу – клас захищеності IPX4. Скутер Air T15 має складаний корпус, що трансформується натисканням кнопки, а також функцією “круїз-контроль”.



Характеристики Segway-Ninebot Air T15:

Габарити (довжина, ширина, висота см): 936х398х1015 розкладений / 1024х202х223 складений;

Маса: 10,5 кг;

Акумулятор: літій-іонний, з захистом від перепадів напруги, 4000 мА*год;

Час зарядки від 0 до 100% від побутової мережі: близько 4 годин;

Запас ходу на одному заряді: близько 12 км;

Мотор: безщітковий, вбудований у колесо, потужністю 250 Вт;

Максимальна швидкість: до 20 км/год;

Скутер оснащений світлодіодною оптикою та підсвічуванням, має систему рекуперативного гальмування, широкі можливості для взаємодії зі смартфоном користувача і чотири режими руху. Однією з цікавих функцій новинки є “круїз-контроль” – можливість рухатись із заданною швидкістю в автоматичному режимі.

Краудфандінгова кампанія на Kickstarter миттєво досягла поставленої цілі у 50 тисяч доларів і на момент написання статті фірма зібрала вже 259 тисяч доларів, а до завершення кампанії ще більше місяця.

Ранні спонсори змоуть отримати електричні скутери за 569 доларів, внесок у 1119 доларів і більше гарантує отримання 2 самокатів та набору аксесуарів, а за 2759 доларів і більше виробник надішле великий пакунок з п’ятьма скутерами і купою аксесуарів. Регулярна вартість електросамоката становитиме близько 800 доларів. Поставки Air T15 планують розпочати у липні цього року.

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