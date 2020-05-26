Разработка скутера длилась шесть лет – невероятно долгий срок для подобного девайса.

В начале этого года Segway Ninebot представила несколько инновационных продуктов для электрической мобильности, в частности, самоходное кресло S-Pod. Также демонстрировался стильный электрический самокат, который на днях появился на Kickstarter.

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Segway Ninebot сообщает, что команда разработчиков работала над Air T15 почти 12 500 часов. Производитель утверждает, что это самый компактный, самый легкий и наиболее энергоэффективный электросамокат для города в истории.

Он имеет корпус из алюминий-магниевого сплава, который обеспечивает легкость, прочность, а также дополнительно защищает электрические компоненты от дождя и пыли – класс защищенности IPX4. Скутер Air T15 имеет складной корпус, трансформирующийся нажатием кнопки, а также функцией "круиз-контроль".

Характеристики Segway Ninebot Air T15:

Габариты (длина, ширина, высота см): 936х398х1015 разложен / 1024х202х223 сложен;

Масса: 10,5 кг;

Аккумулятор: литий-ионный, с защитой от перепадов напряжения, 4000 мА*ч;

Время зарядки от 0 до 100% от бытовой сети: около 4 часов;

Запас хода на одном заряде: около 12 км;

Мотор: безщеточный, встроенный в колесо, мощностью 250 Вт;

Максимальная скорость: до 20 км/ч;

Скутер оснащен светодиодной оптикой и подсветкой, имеет систему рекуперативного торможения, широкие возможности для взаимодействия со смартфоном пользователя и четыре режима движения. Одной из интересных функций новинки является “круиз-контроль” – возможность двигаться с заданной скоростью в автоматическом режиме.

Краудфандинговая кампания на Kickstarter мгновенно достигла поставленной цели в 50 тысяч долларов и на момент написания статьи фирма собрала уже 259 тысяч долларов, а до завершения кампании еще больше месяца.

Ранние спонсоры смогут получить электрические скутеры за 569 долларов, вклад в 1119 долларов и более гарантирует получение 2 самокатов и набора аксессуаров, а за 2759 долларов и более производитель пришлет большой пакет с пятью скутерами и кучей аксессуаров. Регулярная стоимость электросамоката составит около 800 долларов. Поставки Air T15 планируют начать в июле этого года.

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