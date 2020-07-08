Двоколісник Bosch eBike Design Vision створений для демонстрації ансамблю компонентів для електровелосипедів в одному продукті.

Компанія Bosch відома як розробник і виробник компонентів для автомобілів та мотоциклів, однак в її портфоліо є й місце для моторизованих педальних двоколісників. Концепт eBike Design Vision зібраний з компонентів, котрі вже зараз є на ринку і демонструє, як вони можуть виглядати та працювати разом.

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“Спортбайк, створений для пригод у місті та на позашляхових маршрутіах”, – повідомляє Bosch. Він має легку карбонову раму, оснащений передньою та задньою підвісками, електромотором Performance CX, знімним літій-іонним акумулятором PowerTube 625 та гальмівним модулем eBike ABS. Крім того, eBike забезпечили світлодіодним освітленням, що живиться від основного акумулятора.

Додаткові елементи оснащення покликані забезпечити максимальний комфорт користування. На кермі розташований “бортовий комп’ютер” Bosbi Nyon з сенсорним екраном, на який виводиться уся необхідна користувачу інформація. Гідравлічні гальмові шланги та кабелі управління двигуном прокладені всередині рами, що надає велосипеду “чистий” вигляд.

Фото: Bosch eBike Design Vision / Bosch

Будь-які технічні подробиці про eBike Design Vision компанія Bosch не розкриває з очевидних причин – цей велосипед є лише демонстраційним зразком, а не реальною моделлю чи прототипом, хоча усі його функції та можливості вже зараз доступні для реалізації у серійній продукції.

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