У лендспіда Voxan є серійна ітерація – Wattman.

Марка французьких мотоциклів Voxan з 2009 року належить компанії Venturi з Монако, котра спеціалізується на двох речах: розробці і виробництву електричних силових установок та встановленню рекордів для найрізноманітнішого електротранспорту. Нові амбіції передбачають досягнення швидкості у 330 км/год.

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Спідбайк Voxan відправлять на висохле озеро Салар де Уюні в Болівії у липні 2021 року. Електробайк забезпечений не лише 367-сильним силовим агрегатом та аеродинамічним карбоновим корпусом – Voxan отримав систему охолодження двигуна і акумуляторів за допомогою твердого вуглекислого газу.



Хоча електробайки здатні дуже швидко прискорюватись з місця, їх максимальна швидкість ще далека від показників електромобілів. Бензиновий Suzuki GSX-R1000 утримує чинний лендспід рекорд серед мотоциклів з частково закритим корпусом з показником 479,849 км/год.

Voxan Motors планує побити рекорд серед електричних мотоциклів без коляски з приводом на одне колесо, частково обтічним корпусом і масою понад 300 кілограмів – це відповідає категорії “I.A1.B VII + 300kg” за класифікацією Міжнародної мотоциклетної федерації (FIM). Поточний рекорд був встановлений у 2019 році Рюдзі Цурута на мотоциклі Mobitec EV-02A, він становить 329,319 км/год. Тому намічена ціль у 330 км/год видається об’єктивно досяжною. За кермом лендспіда буде шестиразовий чемпіон світу у класі “супербайк” Макс Бьяджі.



Фото: Voxan Wattman / Voxan

Електробайк Wattman був представлений ще у 2013 році, однак до цього часу розробники продовжували його вдосконалювати і нинішній байк вже може вважатись другим поколінням. Нова версія отримала двигун потужністю 317 кіловат або 425 кінських сил, та батарею на 15,9 кіловат-годин. Для охолодження двигуна і акумулятора використовується сухий лід.

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