Моторекорд був зафіксований у рамках пробігу "Україна від краю до краю", під час якого Сергій Малик проїхав на тисячу кілометрів більше, ніж знадобилось для рекорду.

Команда “Київського Міського Автомотоклубу” проїхала Україну від найсхіднішої географічної точки України – Рання Зоря (Червона Зірка) в Луганській області,до Соломоново – найзахіднішого населеного пункту України у Закарпатській області.

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Протягом забігу, який тривав кілька днів, Сергій Малик проїхав на електричному мотоциклі Dnepr Electric 2700 кілометрів, хоча для встановлення рекорду України було потрібно лише 1700 кілометрів. Рекордсмен їхав у супроводі машини, що везла змінні акумулятори для мотоцикла.

Аби досягнення було не лише символічним, а й практичним, команда пробігу “Україна від краю до краю” затрималась у Слов’янську, аби передати волонтерську допомогу багатодітній сім’ї, в Краматорську завітала до спеціалізованого дитячого будинку “Антошка”, а у Лисичанську відвідала центр соціально-психологічної реабілітації.

Фото: рекордний мотопробіг “Україна від краю до краю” / AutoGeek

Варто зазначити, що Сергій Малик та команда “Київського Міського Автомотоклубу” мають на рахунку вже 36 національних та світових рекордів. Зокрема, у 2017 році, на фестивалі Bonneville Speed Week на озері Бонневіль у США, Сергій Малик встановив світовий рекорд швидкості у класі 650 М-РВG на мотоциклі КМЗ Дніпро – 73,041 миль на годину (116,86 км/год). А під час 70-го ювілейного тижня швидкості Bonneville Speed Week у 2018 році зафіксований новий рекорд швидкості на спеціально підготовленому електричному мотоциклі Dnepr Electric: 104,78 милі на годину (168 км/год).

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