До Мінського мотоциклетно-велосипедного заводу чи марки M1NSK він не має відношення, крім того, що також створений у столиці республіки.

Починаючи з 1950-х років минулого століття столиця Білорусі стала одним із осередків мото індустрії Радянського Союзу. У Мінську й досі випускають одноіменні мотоцикли, з 2007 року під маркою M1NSK. Та в лінійці виробника електробайків досі немає. Цей недолік виправляє стартап Punch Moto.

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Стартап з Мінську представив свою першу модель – практичний, скромний електричний супермото з унікальним виглядом. Творці байка кажуть, що натхенням для його дизайну стала концепція “Супрематизму”, розроблена художником Казіміром Малевичем.

Punch (“Удар” з англ.) розробив власний високоіндустріальний мотор, розрахований на номінальну продуктивність у 15 кВт, з піком у 25 кВт (20/33 кінських сил). Таким чином, мінський електробайк потрапляє у нішу між слабенькими міськими скутерами на батарейках та спортивними електромотоциклами з потужними силовими установками. Максимальна швидкість байка становить 120 км/год.

Також пропонується менш потужна версія моделі – з мотором на 11 кВт (15 к.с.), максимальна швидкість якої обмежена позначкою у 105 км/год, що дозволить йому вписуватись у нормативи європейських категорій транспортних засобів для мототехніки початкового рівня – A1. Punch також може похвалитись легкозмінним акумулятором.



Інформації про ціну чи наявність електробайків поки немає, оскільки Punch навіть не має власного веб-сайту, а вся інформація про техніку та компанію розповсюджується тільки через Facebook-сторінку.

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