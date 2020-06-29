К Минскому мотоциклетно-велосипедному заводу или марке M1NSK он не имеет отношения, кроме того, что также создан в столице республики.

Начиная с 1950-х годов прошлого века столица Беларуси стала одним из очагов мотоиндустрии Советского Союза. В Минске и до сих пор выпускают одноименные мотоциклы, с 2007 года под маркой M1NSK. Но в линейке производителя электробайков до сих пор нет. Этот недостаток исправляет стартап Punch Moto.

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Стартап из Минска представил свою первую модель – практичный, скромный электрический супермото с уникальным видом. Создатели байка говорят, что вдохновением для его дизайна стала концепция "супрематизма", разработанная художником Казимиром Малевичем.

Punch (“удар” с англ.) разработал собственный высокоиндустриальныхи мотор, рассчитанный на номинальную производительность в 15 кВт, с пиком в 25 кВт (20/33 лошадиных сил). Таким образом, минский электробайк попадает в нишу между слабыми городскими скутерами на батарейках и спортивными електромотоциклами с мощными силовыми установками. Максимальная скорость байка составляет 120 км/час.

Также предлагается менее мощная версия модели – с мотором на 11 кВт (15 л.с.), максимальная скорость которой ограничена отметкой в 105 км/ч, что позволит ему вписаться в нормативы европейских категорий транспортных средств для мототехники начального уровня – A1. Punch также может похвастаться легким аккумулятором.



Информации о цене или наличии электробайков пока нет, поскольку Punch даже не имеет собственного веб-сайта, а вся информация о технике и компании распространяется только через Facebook-страницу.

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