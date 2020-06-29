Компанія з Нової Зеландії пропонує дві моделі таких "самокатів", за 5 та 8 тисяч доларів.

Стартап YikeBike народився у 2009 році, а свій перший продукт вивів на ринок п’ять років тому. Незважаючи на велику кількість конкурентів, він все ще утримує титул найкомпактнішого складаного електробайка у світі. Нова, вдосконалена модель, має такі ж габарити.

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Лінійка YikeBike відкрилась байком Fusion, дуже схожим на те, що ми бачимо зараз. Актуальна ж лінійка включає дві моделі, названі “V” та “C”, котрі являють собою вдосконалену версію Fusion. У 2010 році Книга рекордів Гіннесса зареєструвала його, як найкомпактнішого представника свого класу: 10 кіло ваги, 60х60х15 см у складеному вигляді.



YikeBike має незвичайну архітектуру – кермо розташоване на рівні сидіння, обабіч водія. Розробникик запевняють, що звикнути до управління досить просто. А для тих, кому буде складно координувати свої рухи, пропонується версія з додатковим третім коелсом, котре робить скутер стійким.

Різниця між двома моделями полягає у зрості райдера, матеріалах, масі та оздобленні. Дорожча Model C виготовлена ​​з карбону і має акумулятор, який обіцяє 20 км запасу ходу, тоді як Model V виготовлений з алюмінієвого сплаву і може проїхати лише 14 км на одному заряді.

Також версія “C” легша на 2 кг і складється вдвічі швидше (20 секунд проти 40), але обидві моделі мають однаковий час зарядки (90 хвилин), допустиму масу користувача 100 кг і здатність підніматися на схили з нахилом не більше 5 градусів. Максимальна швидкість апаратів – 23 км/год.



Скутери оснащуються ABS, фарами і сигналами повороту, а також системою рекуперації енергії. На обидві моделі зараз пропонуються знижки: YikeBike Model C оцінений у 7995 доларів, а за Model V потрібно віддати 4995 доларів.

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