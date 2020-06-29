Компания из Новой Зеландии предлагает две модели таких "самокатов", за 5 и 8 тысяч долларов.

Стартап YikeBike родился в 2009 году, а свой первый продукт вывел на рынок пять лет назад. Несмотря на большое количество конкурентов, он все еще удерживает титул самого компактного складного электробайка в мире. Новая, усовершенствованная модель имеет такие же габариты.

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Линейка YikeBike открылась байком Fusion, очень похожим на то, что мы видим сейчас. Актуальная же линейка включает две модели, названные "V" и "C", которые представляют собой усовершенствованную версию Fusion. В 2010 году Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала его, как самого компактного представителя своего класса: 10 кило веса, 60х60х15 см в сложенном виде.

YikeBike имеет необычную архитектуру – руль расположен на уровне сиденья, вдоль водителя. Разработчики уверяют, что привыкнуть к управлению довольно просто. А для тех, кому будет сложно координировать свои движения, предлагается версия с дополнительным третьим коелсом, которое делает скутер устойчивым.

Разница между двумя моделями заключается в росте райдера, материалах, массе и отделке. Более дорогая Model C изготовлена из карбона и имеет аккумулятор, который обещает 20 км запаса хода, тогда как Model V изготовлена из алюминиевого сплава и может проехать лишь 14 км на одном заряде.

Также версия "C" легче на 2 кг и складівается вдвое быстрее (20 секунд против 40), но обе модели имеют одинаковое время зарядки (90 минут), допустимую массу пользователя 100 кг и способность подниматься на склоны с уклоном не более 5 градусов. Максимальная скорость аппаратов – 23 км/ч.

Скутеры оснащаются ABS, фарами и сигналами поворота, а также системой рекуперации энергии. На обе модели сейчас предлагаются скидки: YikeBike Model C оценен в 7995 долларов, а за Model V нужно отдать 4995 долларов.

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