Моторекорд был зафиксирован в рамках пробега "Украина от края до края", во время которого Сергей Малик проехал на тысячу километров больше, чем понадобилось для рекорда.

Команда “Киевского Городского Автомотоклуба” проехала Украину от самой восточной географической точки Украины – Ранняя Заря (Красная Звезда) в Луганской области,в Соломоново – самого западного населенного пункта Украины в Закарпатской области.

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В течение забега, который длился несколько дней, Сергей Малик проехал на электрическом мотоцикле Dnepr Electric 2700 километров, хотя для установления рекорда Украины требовалось лишь 1700 километров. Рекордсмен ехал в сопровождении машины, которая везла сменные аккумуляторы для мотоцикла.

Чтобы достижение было не только символическим, но и практическим, команда пробега “Украина от края до края” задержалась в Славянске, чтобы передать волонтерскую помощь многодетной семье, в Краматорске посетила специализированный детский дом “Антошка”, а в Лисичанске посетила центр социально-психологической реабилитации.

Фото: рекордный мотопробег “Украина от края до края” / AutoGeek

Стоит отметить, что Сергей Малик и команда “Киевского Городского Автомотоклуба” имеют на счету уже 36 национальных и мировых рекордов. В частности, в 2017 году, на фестивале Bonneville Speed Week на озере Бонневиль в США, Сергей Малик установил мировой рекорд скорости в классе 650 М-РВG на мотоцикле КМЗ Днепр – 73,041 миль в час (116,86 км/ч). А во время 70-й юбилейной недели скорости Bonneville Speed Week в 2018 году зафиксирован новый рекорд скорости на специально подготовленном электрическом мотоцикле Dnepr Electric: 104,78 мили в час (168 км/ч).

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