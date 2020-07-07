В лендспида Voxan есть серийная итерация – электробайк Wattman.

Марка французских мотоциклов Voxan с 2009 года принадлежит компании Venturi из Монако, которая специализируется на двух вещах: разработке и производстве электрических силовых установок и установлению рекордов для самого разнообразного электротранспорта. Новые амбиции предусматривают достижение скорости в 330 км/час.

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Спидбайк Voxan отправят на высохшее озеро Салар де Уюни в Боливии в июле 2021 года. Электробайк снабжен не только 367-сильным силовым агрегатом и аэродинамическим карбоновым корпусом – Voxan получил систему охлаждения двигателя и аккумуляторов с помощью твердого углекислого газа.



Хотя электробайки способны очень быстро ускоряться с места, их максимальная скорость еще далека от показателей электромобилей. Бензиновый Suzuki GSX-R1000 удерживает действующий лендспід рекорд среди мотоциклов с частично закрытым корпусом с показателем 479,849 км/час.

Voxan Motors планирует побить рекорд среди электрических мотоциклов без коляски с приводом на одно колесо, частично обтекаемым корпусом и массой более 300 килограммов – это соответствует категории “I. A1.B VII + 300kg” по классификации Международной мотоциклетной федерации (FIM). Текущий рекорд был установлен в 2019 году Рюдзи Цурута на мотоцикле Mobitec EV-02A, он составляет 329,319 км/час. Потому намеченная цель в 330 км/ч кажется объективно достижимой. За рулем лендспида будет шестикратный чемпион мира в классе “супербайка” Макс Бьяджи.



Фото: Voxan Wattman / Voxan

Электробайк Wattman был представлен еще в 2013 году, однако до этого времени разработчики продолжали его совершенствовать и нынешний байк уже может считаться вторым поколением. Новая версия получила двигатель мощностью 317 киловатт или 425 лошадиных сил, и батарею на 15,9 киловатт-часов. Для охлаждения двигателя и аккумулятора используется сухой лед.

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