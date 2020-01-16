Две немецкие компании начали тестировать общий проект каршерингового сервиса с использованием беспилотных автомобилей S-класса. Пока услуга предоставляется на дорогах калифорнийского города Сан-Хосе в Кремниевой долине.

По соображениям безопасности, на первом этапе беспилотные автомобили курсируют между западным Сан-Хосе (город в Силиконовой долине) и центром города под контролем водителя. Сервис будет доступен для некоторых групп пользователей. Забронировать поездку на автомобилях S-класса можно через приложение от Daimler Mobility AG.

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Bosch и Mercedes-Benz надеются, что тестовый запуск услуги поможет дальнейшему развитию их автономной системы вождения (уровень автономности SAE 4), а также интеграции беспилотных автомобилей в систему общественного транспорта и каршеринга. Подготовка к запуску сервиса Bosch и Mercedes-Benz велась с августа по ноябрь совместно с городскими властями и общественными организациями Сан-Хосе.

"Мы хотим больше узнать о том, как автономные транспортные средства могут улучшить безопасность и сократить пробки, а также сделать мобильность доступной, устойчивой и инклюзивной. Проект Bosch и Mercedes-Benz взаимосвязан с масштабными целями Сан-Хосе как "умного города" и поможет нам сформулировать принципы для работы с новыми технологиями и транспортной системой будущего", – прокомментировал Долан Беккел, директор по гражданским инновациям и цифровой стратегии.

Решение для беспилотных автомобилей Bosch и Mercedes-Benz разрабатывают уже более двух с половиной лет. Их общая цель – это система управления 4-го уровня автономности. Компании не заинтересованы в прототипах, а хотят разработать готовое к применению программное обеспечение, которое можно интегрировать в любое транспортное средство. При этом они сознательно не полагаются исключительно на искусственный интеллект и проводят тестирование имитационных моделей на специально разработанных для беспилотников испытательных полигонах.

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