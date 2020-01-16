Дві німецькі компанії почали тестувати спільний проєкт каршерінгового сервісу з використанням безпілотних автомобілів S-класу. Поки послуга надається на дорогах каліфорнійського міста Сан-Хосе в Кремнієвій долині.

З міркувань безпеки, на першому етапі безпілотні автомобілі курсують між західним Сан-Хосе (місто в Силіконовій долині) і центром міста під контролем водія. Сервіс буде доступний для деяких груп користувачів. Забронювати поїздку на автомобілях S-класу можна через додаток від Daimler Mobility AG.

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Bosch і Mercedes-Benz сподіваються, що тестовий запуск послуги допоможе подальшому розвитку їх автономної системи водіння (рівень автономності SAE 4), а також інтеграції безпілотних автомобілів в систему громадського транспорту і каршерінга. Підготовка до запуску сервісу Bosch і Mercedes-Benz велася з серпня по листопад спільно з міською владою та громадськими організаціями Сан-Хосе.

“Ми хочемо більше дізнатися про те, як автономні транспортні засоби можуть поліпшити безпеку і скоротити затори, а також зробити мобільність доступнішою, стійкою і інклюзивною. Проект Bosch і Mercedes-Benz взаємопов'язаний з масштабними цілями Сан-Хосе як “розумного міста” і допоможе нам сформулювати принципи для роботи з новими технологіями і транспортною системою майбутнього”, – прокоментував Долан Беккел, директор з цивільних інновацій та цифрової стратегії.

Рішення для безпілотних автомобілів Bosch і Mercedes-Benz розробляють вже більше двох з половиною років. Їх загальна мета – це система управління 4-го рівня автономності. Компанії не зацікавлені в прототипах, а хочуть розробити готове до застосування програмне забезпечення, яке можна інтегрувати в будь-який транспортний засіб. При цьому вони свідомо не покладаються виключно на штучний інтелект і проводять тестування імітаційних моделей на спеціально розроблених для безпілотників випробувальних полігонах.

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