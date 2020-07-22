Хотя многие автопроизводители переживают не лучшие времена, есть компании, которые принесли своим инвесторам огромную прибыль.

Вячеслав Голик, инвестиционный директор ALG Capital

За последние 10 лет акции компаний в автоиндустрии показали отрицательный рост – 4.42%, в то время как рынок S&P 500 продемонстрировал уверенный рост в размере 212%.

Другими словами, для инвесторов покупка акций некоторых автомобильных компаний в новом десятилетии имеет большой потенциал роста, и в то же время ряд автомобильных компаний могут оказаться на грани банкротства. Тем не менее автоиндустрия является привлекательной сферой для инвестиций, и вот почему.

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Во-первых, происходят качественные изменения. Новый тип автомобильного такси предполагает вместо двигателя внутреннего сгорания использование электродвигателя, а вместо водителя, который управляет автомобилем, использование компьютера.

Несмотря на то, что США и Китай являются крупнейшими традиционными авторынками мира, многие страны на законодательном уровне уже поощряют использование электромобилей. Украинские компании тоже активно начали заполнять свои автопарки электрокарами.

Администрация по энергетике США (EIA) опубликовала прогноз по продажам, согласно которому ожидается около 6.5 миллионов электромобилей к 2024 году.

Невзирая на это, далеко не все автоконцерны приняли стратегию перехода на развитие электромобилей, продолжая совершенствовать старую технологию внутреннего сгорания. Активно работают над развитием технологий Mobileye, Navya, Waymo, Magna, Baidu, Lyft, GM, Tesla. В июле было объявлено о сотрудничестве компаний Mercedes и Nvidia, а также компаний Ford и Mobileye для развития технологий искусственного интеллекта. Компания Uber имеет подразделение Advanced Technology Group (ATG), которое занимается разработкой автономного такси для своего бизнеса с целью создания более дешевой, безопасной системы.

Безусловным лидером в индустрии является компания Tesla, продавая порядка 77% от всего объема реализованных электромобилей в США. Этому способствует соотношение цены и качества, уровень технологий и безопасность, которые являются лучшими на рынке. За 12 лет крупнейшие автокомпании мира (Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan, GM), обладающие неограниченными ресурсами, оказались не в состоянии вывести на рынок электрокар, который бы успешно конкурировал с Tesla.



Все эти данные являются отличной пищей для ума автоинвесторов.

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Во-вторых, отрасль развивается не только в сторону электрокаров, но и в сторону создания индустрии услуг, суть которых состоит в том, чтобы сдавать в аренду роботакси. Традиционный бизнес предполагает продажу автомобилей потребителям, которые используют их с ограниченными целями (поездки на работу или магазин), а большую часть времени автомобиль не эксплуатируется. Таким образом, эффективность использования личного автомобиля крайне низкая. В случае развития индустрии услуг необходимость владеть автомобилем отпадает, поскольку выгоднее арендовать дешевое такси. Лидерами в этом направлении являются компании Lyft, Uber, Google.

В-третьих, правильно инвестируя в акции автомобильных компаний, можно получить прекрасный доход. Например, покупка акций компании Tesla 10 лет назад принесла доход инвесторам в 6200%. Но для правильных инвестиций необходимо изучать разделы ‘Business’ и 'Management discussion and analysis’ формы 10-K, где излагается стратегия развития бизнеса, приоритеты, планы и возможности, в том числе и конкурентная среда, и финансовое положение компании. Это важно потому что, по аналогии с акциями Tesla, покупка акций компании Ford 10 лет назад имеет результат – 32.54%, несмотря на то, что Ford – компания прибыльная, а Tesla только выходит из убытков.

Таким образом, покупка акций автомобильных компаний может быть удачным вложением при условии правильного определения трендов развития индустрии и эффективных лидеров, которые обеспечивают это развитие.

Напомним, что флотилия роботакси будет технически готова уже в 2020 году.