Хоча багато автовиробників переживають не найкращі часи, є компанії, які принесли своїм інвесторам величезний прибуток.

В'ячеслав Голік, інвестиційний директор ALG Capital.

За останні 10 років акції компаній в автоіндустрії показали негативне зростання – 4.42%, в той час як ринок S&P 500 продемонстрував упевнене зростання в розмірі 212%.

Іншими словами, для інвесторів покупка акцій деяких автомобільних компаній в новому десятилітті має великий потенціал зростання, і в той же час ряд автомобільних компаній можуть опинитися на межі банкрутства. Проте автоіндустрія є привабливою сферою для інвестицій, і ось чому.

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По-перше, відбуваються якісні зміни. Новий тип автомобільного таксі передбачає замість двигуна внутрішнього згоряння використання електродвигуна, а замість водія, який керує автомобілем – використання комп'ютера.

Незважаючи на те, що США і Китай є найбільшими традиційними авторинками світу, багато країн на законодавчому рівні вже заохочують використання електромобілів. Українські компанії теж активно почали заповнювати свої автопарки електрокарами.

Адміністрація з енергетики США (EIA) опублікувала прогноз продажів, згідно з яким очікується близько 6,5 мільйонів електромобілів до 2024 року.

Незважаючи на це, далеко не всі автоконцерни прийняли стратегію переходу на розвиток електромобілів, продовжуючи удосконалювати стару технологію внутрішнього згоряння.

Активно працюють над розвитком технологій Mobileye, Navya, Waymo, Magna, Baidu, Lyft, GM, Tesla. У липні було оголошено про співпрацю компаній Mercedes-Benz і Nvidia, а також компаній Ford і Mobileye для розвитку технологій штучного інтелекту. Компанія Uber має підрозділ Advanced Technology Group (ATG), яке займається розробкою автономного таксі для свого бізнесу з метою створення більш дешевої, безпечної системи.

Безумовним лідером в індустрії є компанія Tesla, продаючи близько 77% від усього обсягу реалізованих електромобілів в США. Цьому сприяє співвідношення ціни і якості, рівень технологій і безпеки, які є кращими на ринку. За 12 років найбільші автокомпанії світу (Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan, GM), що володіють необмеженими ресурсами, виявилися не в змозі вивести на ринок електрокар, який би успішно конкурував з Tesla.

Всі ці дані є відмінною поживою для розуму автоінвесторов.

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По-друге, галузь розвивається не лише в сторону електрокарів, а й в сторону створення індустрії послуг, суть яких полягає в тому, щоб здавати в оренду роботаксі. Традиційний бізнес передбачає продаж автомобілів споживачам, які використовують їх з обмеженими цілями (поїздки на роботу або магазин), а більшу частину часу автомобіль не експлуатується. Таким чином, ефективність використання особистого автомобіля вкрай низька. У разі розвитку індустрії послуг необхідність володіти автомобілем відпадає, оскільки вигідніше орендувати дешеве таксі. Лідерами в цьому напрямі є компанії Lyft, Uber, Google.

По-третє, правильно інвестуючи в акції автомобільних компаній, можна отримати прекрасний дохід. Наприклад, покупка акцій компанії Tesla 10 років тому принесла дохід інвесторам 6200%. Але для правильних інвестицій необхідно вивчати розділи 'Business' і 'Management discussion and analysis' форми 10-K, де викладається стратегія розвитку бізнесу, пріоритети, плани і можливості, в тому числі і конкурентне середовище, і фінансове становище компанії. Це важливо тому що, за аналогією з акціями Tesla, покупка акцій компанії Ford 10 років тому має результат –32.54%, незважаючи на те, що Ford – компанія прибуткова, а Tesla тільки виходить зі збитків.

Таким чином, купівля акцій автомобільних компаній може бути вдалим вкладенням за умови правильного визначення трендів розвитку індустрії та ефективних лідерів, які забезпечують цей розвиток.

Нагадаємо, що флотилія роботаксі буде готова вже 2020 року.