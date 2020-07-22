Генеральний директора Tesla придбав 1,69 мільйона опціонів по $350 за акцію, у той час як їхня вартість на біржі сьогодні становить $1594.

Завдяки тому, що середня ринкова вартість Tesla перевищила 150 мільярдів доларів протягом шести місяців, Ілон Маск отримав можливість придбати частину акцій своєї компанії за вигідною ціною.

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Вже вдруге Маск скористався можливістю і викупив частину акцій своєї компанії. Загалом законодавством передбачено можливість проводити подібні операції лише 12 разів.

Загальна капіталізація бренду Tesla наразі приблизно на 300 мільярдів доларів вища, за будь-якого іншого автовиробника світу. Фактично, Tesla коштує дорожче за Volkswagen, Toyota та Hyundai разом узяті. Це незважаючи на те, що акції Tesla у вівторок впали в ціні майже на 5%.

Та навіть прибуток Ілона Маска тьмяніє перед сумою, яку заробив за один день гендиректор Amazon Джефф Безос: акції компанії у понеділок підскочили в ціні на 7%, а бізнесмен став багатшим на 13 мільярдів доларів. За повідомленням Bloomberg, до 2026 року Безос стане першим трильйонером у світі.

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