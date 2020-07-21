Toyota Motor Europe представляє новий логотип і мову дизайну, що відображають "цифрову епоху мобільності". Першою моделлю з новим логотипом стане новий Yaris.

Японський автогігант вирішив розпочати відлік нової ери з чистого аркуша. Мінімалістичний логотип є віддзеркаленням нового початку.

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Чисті двомірні логотипи стали вже своєрідним трендом – раніше за тим же принципом змінилися шеврони BMW, Volkswagen та Nissan. Текстовий напис Toyota тепер використовуватимуть значно менше, віддаючи перевагу впізнаваному логотипу, який будуть використовувати самостійно.

У компанії вирішили, що логотип Toyota настільки впізнаваний і самодостатній, що може обійтись без текстового супроводу. А якщо вже прибирати зайве, то й від тривимірних елементів вирішено позбутись. До того ж, двовимірне зображення набагато легше виконати зі світлових елементів.

Перехід до нового оформлення буде проходити поступово. Наприклад, ребрендинг дилерській мережі триватиме до 2025 року.

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