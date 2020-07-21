Toyota Motor Europe представляет новый логотип и язык дизайна, отражающие "цифровую эпоху мобильности". Первой моделью с новым логотипом станет новый Yaris.

Японский автогигант решил начать отсчет новой эры с чистого листа. Минималистичный логотип является отражением нового начала.

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Чистые двухмерные логотипы стали уже своеобразным трендом – раньше по тому же принципу изменились шевроны BMW, Volkswagen и Nissan. Текстовую надпись Toyota теперь будут использовать значительно меньше, отдавая предпочтение узнаваемому логотипу, который будут использовать самостоятельно.

В компании решили, что логотип Toyota настолько узнаваем и самодостаточен, что может обойтись без текстового сопровождения. А если уж убирать лишнее, то и от трехмерных элементов решено избавиться. К тому же, двумерное изображение гораздо легче выполнить из световых элементов.

Переход к новому оформлению будет проходить постепенно. Например, ребрендинг дилерской сети продлится до 2025 года.

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