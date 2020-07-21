Серийный Mercedes-Benz EQS будет иметь такой же диапазон, как был заявлен для концепта.

Генеральный директор Daimler Ола Каллениус в ходе ежегодного собрания акционеров концерна подтвердил, что серийный электрокар Mercedes-Benz EQS сможет проехать на одном заряде 700 км по циклу WLTP.

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Аккумуляторы нового поколения будет выпускать дочерняя компания Daimler под названием Accumotive. Электрический аналог седана S-класса, представленный в виде концепта Vision EQS 2019 года, должен получить блок батарей на 100 киловатт-часов. Аккумуляторы электрокара будут способны поддерживать 350-киловаттную зарядку, с которой восстановить энергию до 80% можно менее чем за 20 минут.

Заявленный показатель в 700 километров на одном заряде – это рекорд в классе, поскольку главный соперник немецкого электрокара, Tesla Model S, имеет в запасе в лучшем случае 647 км (европейская спецификация – 610 км).

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS и тестовый прототип серийного Mercedes-Benz EQS / Daimler

Кроме Model S электрокару EQS придется соревноваться с электрическими Jaguar XJ, BMW 7-й серии, Porshe Taycan, Audi e-tron GT и загадочным A9 e-tron.

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