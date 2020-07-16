В течение первых трех месяцев 2020 года европейские электромобили составляли 31% мировых продаж, в то время как в I квартале 2019 года их доля на рынке была чуть ниже 15%.

Европейские электромобили вытеснили произведенные в США и Китае в первую очередь на внутреннем рынке, сообщает JATO. Ведь спрос в Европе за год подскочил на 81%. В то же время конкуренты не отстают – США и Канада увеличили их объем (+72%), и Китай (+83%). В Европе начали производить в основном премиальные электрические кроссоверы – Audi и Mercedes-Benz, и именно благодаря им выросла доля рынка.

Однако американские электромобили, и Tesla здесь лидер, все еще имеют гораздо больший спрос потребителей за рубежом, чем европейские электромобили. Продажи Tesla Model 3 были успешными не только в США, но и в Европе и Китае. А вот европейским производителям нужно гораздо больше времени для расширения бизнеса за рубежом.

Напомним, что Dacia тоже выпустит электромобиль.