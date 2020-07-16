Протягом перших трьох місяців 2020 року європейські електромобілі становили 31% світового продажу, в той час як I кварталі 2019 року їх частка на ринку була трохи нижче 15%.

Європейські електромобілі витіснили вироблені у США та Китаї в першу чергу на внутрішньому ринку, повідомляє JATO. Адже попит у Європі за рік підскочив на 81%. Водночас конкуренти не відстають - США та Канада збільшили їх обсяг на (+ 72%), а Китай (+ 83%). В Європі почали виробляти в основному преміальні електричні кросовери – Audi та Mercedes-Benz, і саме завдяки їм виросла доля ринку.

Однак американські електромобілі, і Tesla тут лідер, все ще мають набагато більший попит споживачів за кордоном, ніж європейські електромобілі. Продажі Tesla Model 3 були успішними не тільки в США, але й у Європі та Китаї. А от європейським виробникам потрібно значно більше часу для розширення бізнесу за кордоном.

Нагадаємо, що Dacia теж випустить електромобіль..