Патентні зображення демонструють компактний кросовер, майже ідентичний концепту Spring.

Румунська марка Dacia зареєструвала патент на зовнішній вигляд свого першого електричного кросовера, котрий мають представити до кінця року. Серійна версія концепта Dacia Spring повинна вийти на ринок на початку наступного року.

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Порівняно з концептом, у машини на патентних зображеннях помітна інша, спрощена, оптика та відсутність накладок на бамперах. Крім цього, на товарному електрокарі не видно роз'єму для зарядки, який у концепту знаходився на правому крилі. Можливо, його розмістили спереду, під шильдиком, як у Renault Zoe.



Dacia Spring є аналогом Renault City K-ZE, котрий продається в Китаї і, в свою чергу, є копією Renault Kwid. Для концепта була заявлена довжина у 3,73 метра, а запас ходу – 200 кілометрів (WLTP). Очікується, що кросовер отримає і силову установку від City K-ZE – 45-сильний електромотор та батарею на 26,8 кіловат-години, котру можна зарядити до 100 відсотків усього за 4 години.

Фото: концепт та патентні зображення Dacia Spring / Dacia, Auto Week

Європейським покупцям кросовер також можуть запропонувати з 82-сильним мотором від Renault Twingo Z.E.

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