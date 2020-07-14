Це як BMW X3, тільки з електромотором. Відомі характеристики і ціни новинки.

Баварці виводять на ринок свій повністю електричний компактний кросовер чи не останніми у класі, але одразу мітять у лідери.

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Передсерійний концепт електричного кросовера BMW iX3 був представлений більш, як два роки тому. За цей час конкуренти встигли вивести на ринок Jaguar I-Pace, Audi e-tron і Mercedes-Benz EQC. А ще й всюдисуща Tesla зі своїм Model Y.





У Мюнхені вирішили модернізувати та модифікувати шасі й кузов BMW X3 для перетворення його на iX3. Виробник заявляє, що це перша серійна модель з електричною силовою установкою п'ятого покоління, що передбачає модульну архітектуру і відмову від дорогих металів.

Фото: BMW iX3 / BMW

Зовні електричний кросовер можна пізнати за характерними колсними дисками – великими й вузькими, з аеродинамічним дизайном, закритими “ніздрями” та контрастними декоративними вставкими.

BMW iX3 наразі запропонований виключно у задньопривідному виконанні, хоча головні суперники мають таку трансмісію в базовому оснащенні. Це може означати появу більш продуктивної і дорожчої версії моделі пізніше. Зате у базову комплектацію iX3 включена адаптивна пружинна підвіска.

Фото: силова установка BMW iX3 / BMW

Електромотор кросовера має віддачу у 286 к.с. і 400 Нм. Першу сотню на спідометрі авто набирає за 6,8 секунди, максимальна швидкість обмежена електронікою на 180 км/год. Блок літій-іонних акумуляторів під підлогою забезпечує пробіг у 460 км. Від зарядної станції потужністю 150 кВт батарею можна зарядити на 80% за 34 хвилини.

Фото: салон BMW iX3 / BMW

Інтер'єр електрокара також близький до X3, лише віртуальна приладова панель тут пропонується в базовому оснащенні. Багажник iX3 трохи менший, ніж у версій з ДВЗ – 510 літрів, замість 550, або 1560/1600 зі складеним заднім диваном.

Базове оснащення моделі також включає світлодіодні фари, тризонний клімат-контроль, панорамний дах, електропривід п'ятої двері, просунутий круїз-контроль та фірмовий комплекс електронних помічників.



BMW iX3 випускатимуть не в Німеччині і не у США – iX3 також стане першою глобальною моделлю, випущеною в Китаї. Виробництво налагоджено на заводі BMW-Brilliance в Шеньяні, звідки їх експортуватимуть, в тому числі й до Німеччини. Відомо, що баварцям китайські BMW обійдуться мінімум у 68 тисяч євро.

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