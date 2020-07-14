Він отримав унікальний стиль та нове оздоблення для інтер’єру.

До України корейський кросовер поки не дістався, а у США вже встиг отримати нове виконання, яке буде найдорожчим в лінійці. Новий Hyundai Palisade Calligraphy вийде на ринок у липні. Ціни вже відомі.

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Palisade Calligraphy виявився на 925 доларів дорожчим, за попередню топову версі моделі під назвою Limited – позашляховик оцінений у 48 890. Новинка оснащується виключно 3,8-літровим V6 на 291 к.с. і 355 Нм крутного моменту, який працює в парі з восьмиступінчастим автоматом з приводом на обидві осі. Вартість базової моделі у США становить 33 665 доларів.

Calligraphy виглядає інакше, ніж решта Palisade. У нього особливий дизайн решітки радіатора, у корпуси дзеркал заднього виду тепер інтегроване проекційне підсвічування, ззаду з'явилися сріблясті акценти і широкий світлодіодний стоп-сигнал. А довершують образ нові 20-дюймові диски зі складним візерунком.

Фото: Hyundai Palisade Calligraphy / Hyundai

Всередині Calligraphy додає до комплектації Limited кермо з обивкою перфорованою шкірою, дверні панелі з ромбовидною прошивкою, дах і стійки обшиті мікрофіброю і захисні накладки на пороги. Салон може бути тільки семимісним, з двома комфортними сидіннями в другому ряду.

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