Он получил уникальный стиль и новое убранство для интерьера.

До Украины корейский кроссовер пока не добрался, а в США уже успел получить новое исполнение, которое будет самым дорогим в линейке. Новый Hyundai Palisade Calligraphy выйдет на рынок в июле. Цены уже известны.

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Palisade Calligraphy оказался на 925 долларов дороже предыдущей топовой верси модели под названием Limited – внедорожник оценен в 48 890. Новинка оснащается исключительно 3,8-литровым V6 на 291 л.с. и 355 Нм крутящего момента, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом с приводом на обе оси. Стоимость базовой модели в США составляет 33 665 долларов.

Calligraphy выглядит иначе, чем остальная часть Palisade. У него особый дизайн решетки радиатора, в корпуса зеркал заднего вида теперь интегрирована проекционная подсветка, сзади появились серебристые акценты и широкий светодиодный стоп-сигнал. А дополняют образ новые 20-дюймовые диски со сложным узором.

Фото: Hyundai Palisade Calligraphy / Hyundai

Внутри Calligraphy добавляет к комплектации Limited руль с обивкой перфорированной кожей, дверные панели с ромбовидной прошивкой, крыша и стойки обшиты микрофиброй и защитные накладки на пороги. Салон может быть только семиместным, с двумя комфортными сиденьями во втором ряду.

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