Актуальное поколение легендарного внедорожника на конвейере уже 13 лет, появление преемника уже не за горами. Вот, что о нем известно сейчас.

Toyota Land Cruiser серии J200 существует с 2007 года – по меркам автоиндустрии это “пенсионный возраст”, не много современных машин выдерживают такие временные испытания. Информацию о преемнике японцы держат за семью замками, но кое-что все же просочилось в Сеть.

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Первое, что нужно сказать о новом поколении Land Cruiser – он появится “в течение ближайших месяцев”, хотя ранее представитель компании заявлял, что в 2020 году его ждать не стоит. Cruiser останется настоящим внедорожником с рамным куовом. Это официальная информация. А вот индекс 300 для Land Cruiser не подтвержден. Остальная информация также носит неофициальный характер.

Новый Land Cruiser может получить несколько новых двигателей и приводов. Главная тема для обсуждения здесь – возможный отказ от мотора 4,8-литрового V8 в пользу 3,5-литрового V6 с гибридным приложением, которому обещают “производительность, не меньшую, чем у V8”. Последний вариант кажется правдоподобным, поскольку Toyota в настоящее время применяет эту установку в Lexus LS500.

Все моторы, скорее всего, будут связаны с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Вероятно, все комплектации нового поколения LC будут иметь полноприводную трансмиссию.

Очевидно, что Toyota Land Cruiser останется флагманом и самой дорогой по цене моделью в линейке Toyota.

Следующий Toyota Land Cruiser, из-за пандемии COVID-19, может задержаться с рыночным дебютом.

Фото: неофициальные изображения Toyota Land Cruiser 300

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