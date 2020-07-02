Ценник – соответствующий.

Итальянский автопроизводитель сотрудничал с Italian Sea Group, чтобы создать “карманную яхту” для людей с глубокими карманами. Первый экземпляр роскошного катера спустят на воду в начале следующего года.

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Строительство лодок ведется на верфи Tecnomar. Цифровой индекс в названии Lamborghini 63 – это отсылка к 1963 году, в котором была основана компания “Ламборгини”. В проектировании участвовала дизайнерская студия Lamborghini Centro Stile, а главным источником вдохновения послужила мощнейший серийный суперкар марки – 819-сильный гибрид Sian FKP 37.

Длина крузера для дневных прогулок – 19 метров. Благодаря карбоновой конструкции весит катер всего 24 тонны. В движение его приводит пара 24,2-литровых 2000-сильных дизелей MAN V12. Они позволяют судну развивать скорость в 60 узлов – это 111 км/час.



Корпус и верхняя часть лодки представляют собой морскую интерпретацию экстерьера Miura и Countach. Аэродинамическая съемная крыша является намеком на родстеры марки, а оптика выполнена в стиле Sian FKP 37 и концепта Terzo Millennio.

Tecnomar Lamborghini 63 оценивается в базовые 3 миллиона долларов. Для салона разработали два основных варианта дизайна и программу персонализации Lamborghini Ad Personam с широким выбором оттенков и материалов.

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